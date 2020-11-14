Королівський біограф Шон Сміт розкрив цікавий факт з життя дружини принца Гаррі, колишньої актриси Меган Маркл
Так, стало відомо, що у герцогині є схвальне прізвисько, що живе з нею вже багато років. Вона придумала собі його сама і використовує все своє життя. Воно не тільки піднімає їй настрій, але і викликає позитивні емоції у оточуючих, передає Express.
Майбутня герцогиня Сассекська була ще підлітком, коли їй прийшло в голову нове прізвисько. Тоді вона відпочивала в літньому таборі і одну з дівчаток в її групі теж звали Меган. Маркл, яка любила увагу не могла спокійно до цього поставитися, адже хотіла виділятися і затьмарювати інших. Тому і придумала собі прізвисько, яке виділяло її серед всіх.
"Меган була однією з 13 підлітків, поряд з дошкільнятами та маленькими дітьми. Ще одну дівчинку звали Мег, так що Меган придумала свій особливий джингл, який виділяв її з натовпу", — розповів біограф.
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Зокрема, вона називала себе Меган Маркл Спаркл (Meghan Markle Sparkle), що в перекладі означає Меган Маркл з іскоркою.
Також раніше повідомлялося, що колишніх герцогів закликали виплатити всі гроші, які вони витратили на ремонт особняка і своє пишне весілля в Британії, будучи працюючими членами королівської сім'ї.
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