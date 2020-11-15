Зірка відомої програми "Дизель Шоу" Яна Глущенко показала нового члена сім'ї
Знаменита українська блондинка зарядила позитивом своїх шанувальників, передає Politeka.net. Красуня поділилася радісною новиною і підкріпила її свіжими фото.
Глущенко нещодавно взяла собі в будинок красивого цуценя, яким, ймовірно, сама не може намилуватися. Артистка позувала на вулиці, надівши жовту шапку і помаранчеву куртку.
Вона по черзі взяла в руки малюків, коли вибирала, і щасливо посміхалася.
Дані фото були оприлюднені на офіційній сторінці проекту.
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"Пост, заряджений на посмішку!!! Яна Глущенко і наймиліші цуценята кане-корсо😱 🥰 до речі, саме такий з недавніх пір живе в родині актриси🤩", - написали автори публікації.
За 17 годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"Господи я її без макіяжу ледве впізнала...", "У нас теж живе такий малюк)", " кажуть же, що тварини схожі на своїх господарів🌹", "вони такі милашки. ❤️😍", "Лапули😀😀😀", "СУПЕР.НЯШКИ обидві", "Яночко, ви чарівна", " чудове фото...!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Яка мілаха!", "Люблю ваші виступи!!",- написали користувачі мережі.
Нагадаємо, зірки "Дизель шоу" вразили публіку яскравими перевтіленнями заради нових виступів.
Шанувальники відповіли в коментарях, що з нетерпінням чекають нового випуску, а також запевнили зірок у своїй любові і відданості.
Раніше повідомлялося, що актор "Дизель шоу" Олександр Бережок заінтригував кадром поруч з колегою - Вікторією Булітко.
Кадр був зроблений під час зйомки серіалу "Вижити за всяку ціну".
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