Зірка відомої програми "Дизель Шоу" Яна Глущенко показала нового члена сім'ї

Знаменита українська блондинка зарядила позитивом своїх шанувальників, передає Politeka.net. Красуня поділилася радісною новиною і підкріпила її свіжими фото.

Глущенко нещодавно взяла собі в будинок красивого цуценя, яким, ймовірно, сама не може намилуватися. Артистка позувала на вулиці, надівши жовту шапку і помаранчеву куртку.

Вона по черзі взяла в руки малюків, коли вибирала, і щасливо посміхалася.

Дані фото були оприлюднені на офіційній сторінці проекту.

"Пост, заряджений на посмішку!!! Яна Глущенко і наймиліші цуценята кане-корсо😱 🥰 до речі, саме такий з недавніх пір живе в родині актриси🤩", - написали автори публікації.

За 17 годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Господи я її без макіяжу ледве впізнала...", "У нас теж живе такий малюк)", " кажуть же, що тварини схожі на своїх господарів🌹", "вони такі милашки. ❤️😍", "Лапули😀😀😀", "СУПЕР.НЯШКИ обидві", "Яночко, ви чарівна", " чудове фото...!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Яка мілаха!", "Люблю ваші виступи!!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, зірки "Дизель шоу" вразили публіку яскравими перевтіленнями заради нових виступів.

Шанувальники відповіли в коментарях, що з нетерпінням чекають нового випуску, а також запевнили зірок у своїй любові і відданості.

Раніше повідомлялося, що актор "Дизель шоу" Олександр Бережок заінтригував кадром поруч з колегою - Вікторією Булітко.

Кадр був зроблений під час зйомки серіалу "Вижити за всяку ціну".

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