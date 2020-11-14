Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд здивувала пікантним фото

Як повідомляє Politeka.net, Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу.

Дівчина не боїться приміряти найрізноманітніші образи, позуючи в шкірі, мереживі або прозорій тканині. Цього разу вона перевтілилася в гарячу кішечку і похвалилася таким чудним образом в Instagram.

Модель і світська левиця одягла чорний шкіряний комбінезон з довгими рукавами, який підкреслив її розкішні груди, а також пишні стегна. Завдяки незвичайним візерункам, які акцентували увагу на тонкій талії зірки, пропорції її тіла стали просто досконалими. Доповнили лук рукавички з накладними металевими нігтями і маска жінки-кішки.

Волосся вона сховала за маску, а в макіяжі підкреслила губи і нанесла на них яскраво-рожеву помаду. Крім того, володарка чарівних сіро-блакитних очей приміряла зелені лінзи і зігнулася, як дика кішка.

Дівчина виглядає справді новою жінкою кішкою або неймовірною королевою кішок. На жаль користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі під знімком, адже його модель показала в своєму Instagram-Stories.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані.

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