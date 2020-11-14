Принц Чарльз не поступиться троном старшому синові принцу Вільяму, цьому є несподіване пояснення

Королева Єлизавета сповнена рішучості йти до кінця і не планує найближчим часом поступатися престолом синові принцу Чарльзу. А він у свою чергу чекає, коли зійде на престол довше за інших спадкоємців престолу - принцу вже виповнилося 72 роки, пише НВ.

У той же самий час, письменник і історик Роберт Лейсі стверджує, що Чарльз, коли прийде час, нікому не поступиться престолом.

У Великобританії вже почали підготовку до масштабних святкувань, приурочених до 70-ї річниці вступу Єлизавети II на престол, довіра британців до неї безмежна. Історик сумнівається, що хтось із королівської сім'ї може отримати таку ж підтримку народу.



"До неї відчувають таку довіру і повагу, що, заглядаючи в майбутнє, чи можемо ми сказати, що принц Чарльз і королева Камілла зможуть це повторити? Або нехай краще це будуть Вільям і Кейт, які вже придбали величезну популярність? Я не думаю, що Чарльз добровільно відмовиться від долі, яку так довго чекав", — поділився Лейсі.

Також раніше повідомлялося, що принц Чарльз сильно сумує за онуком Арчі, з яким йому не вдається побачитися через Меган Маркл і принца Гаррі.

Перш ніж повністю відмовитися від королівських обов'язків, пара двічі поверталася до Великобританії на початку року, але без Арчі. Вже минуло більше року з тих пір, як хто-небудь з Віндзорів бачив Арчі, за винятком відеодзвінків.

Нагадаємо, що Єлизавета II більше не хоче правнуків, жорстка заборона ошелешила Кейт Міддлтон.

Як повідомляла Politeka, королева Єлизавета II не змогла пробачити принцу Гаррі і Меган Маркл зради.

Також Politeka писала, що Маркл наплювала на королівські правила і розлютила Єлизавету II.