Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка прославилася після того, як стала ведучою популярного тревел-шоу "Орел і решка", більше всього на світі любить, щоб про неї говорили на кожному розі

Знаменитість обожнює епатувати публіку своїми вчинками, скандальними висловлюваннями або відвертими образами на межі дозволеного, повідомляє Politekа.

Ось і сьогодні Леся вирішила, що немає нічого поганого в тому, що вона покаже, як проходить її ранок. Причому, знаменитість не посоромилася викласти на своїй сторінці в Instagram фотографії, на яких на ній з одягу лише короткі шортики і топік, що оголив засмаглий животик Нікітюк.

Причому, помітно, що під топік Леся не спромоглася надіти ліфчик, а на обличчя наклала косметичну маску.

Зовнішністю зірки були ошелешені не тільки її шанувальники, але і собачка, яка на другому кадрі з подивом дивиться на свою господиню.

"Morning. 🐶 ☁ ️ ", – коротко підписала знімки Леся Нікітюк.

Фанати негайно відреагували на нові фотографії ведучої, поставивши за 40 хвилин більше 16 тисяч лайків. А деякі з них порадили Лесі скоріше вийти заміж, тоді, мовляв, і дурь вивітриться з її голови.

"😍 😍 😍Леся красуня 😍 нареченого б хорошого тобі 😍 😄 краса-це страшна сила !👍 😂 Київ Сіті ? 😂😂 Леся,ти де🤣🤣 наша красуня ❤️ OMG😲 Справжнє обличчя краси🤗 😍😍😍😍 Раннішня красуня😍😍😍 2020 в одному фото ❤️ Ой мама хто це, хто це, хто це😂😂😍 Пристрасть 😂Кошмар)", – написали вони.

Раніше ми повідомляли, що Леся Нікітюк розмістила в соцмережах нове фото з кафе. На знімку Леся сидить за столиком кафе і з апетитом поглинає такоси.

"Така вкусняшка!!! Я☺️", - підписала знімки знаменитість.

Нагадаємо, мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

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