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Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала свою ідеальну фігуру

Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі стала переможницею престижного конкурсу Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Також Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

Коли у неї випадає вільна хвилинка, вона виставляє в Instagram яскраві знімки, на яких позує в спокусливих образах. Кілька годин тому вона похвалилася одним з таких знімків.

Дівчина насолоджується відпочинком в басейні, примірявши крихітне бікіні яскравого рожевого кольору, яке ледь стримує її видатні форми. До камери вона повернулася спиною, виставивши на загальний огляд свої знамениті сідниці. Якщо придивитися можна помітити, як краплі води стікають по її засмаглій шкірі, складається враження, немов дівчина тільки що виринула з води.

Легке літнє фото, що говорить саме за себе, вона не стала обтяжувати сильно довгим підписом.

Підписники не втрималися і засипали дівчину всілякими компліментами. В основному висловлювання носять позитивний характер: Сьюзі називають русалкою, лялькою, королевою і гарячої малятком, захоплюючись її красою і фігурою.

"дууже добре😍", " бум бум ідеальний😍 😍", "справжня краса", "олімпійські боги, мабуть, зляться, що ви тут серед смертних", "ваша жіночність божественна 😇 чудове зачаровуєче тіло і гаряче бездоганне👌","ти красивіше, ніж будь-коли".

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць пристрасно погладила свій бюст.

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