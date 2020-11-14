Популярна українська співачка Тіна Кароль відверто розповіла про образу, яку не може забути

Так, зірка розповіла у програмі "Життя великих людей" про момент, коли один з номерів "Кварталу 95" образив її. Крім того, вона пояснила, чому саме цей номер став для неї найбільш образливим (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"95 Квартал" частенько жартував про Тіну Кароль, але їх номер-пародія на популярну пісню "Ноченька" образив її найбільше і зробив артистці неприємно.

"У них була сценка про пісню "Ноченька". У той момент я не те, щоб образилася, але було неприємно. Хоча нічого такого там не було. Пізніше хлопці говорили мені:"Тіна, ми нічого такого не мали на увазі". Трохи пізніше я навчилася сприймати такі сценки легше і спокійніше", - зізналася Тіна Кароль.

Також раніше повідомлялося, що популярна українська співачка Тіна Кароль похвалилася "коханою жінкою", за яку вболіває на танцях.

Нещодавно закадровий ролик сполошив мережу. Під час підготовки до ефіру зірка розповіла про свою фаворитку, яка повинна перемогти на танцях на її думку:

"У мене є улюблена жінка, яка тут танцює. Вона і буде моєю фавориткою. Звичайно ж, Юлія Саніна!" - розповіла Тіна під час підготовки до шоу.

Нагадаємо, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте.

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