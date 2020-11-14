Знаменита фітнес-модель Ніколь Амато показала гарячі знімки з фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, Ніколь народилася і виросла на Гаваях, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку. Дівчина підписала контракт з Міжнародним агентством Ford Agency і тепер братиме участь і в європейських зйомках, радуючи шанувальників по всьому світу.

Амато активно веде свою сторінку в Instagram, де постить кадри з повсякденного життя і роботи моделі. Кілька годин тому вона показала кадри, на яких позувала в компанії своєї подружки.

Модель представила знімок з фотосесії, яка вийшла як завжди стильною і спокусливою. Так, Амато постала в коричневому бікіні. Її образ доповнили браслети, а макіяж з довгими виразними стрілками і чуттєвими губами став відмінним завершенням до спокусливого луку.

На знімку вона позує в компанії гарячої подружки, яка намагається зняти з неї купальник. При цьому дівчата щільно притискаються один до одного, немов міряються розміром бюста і запитують: "Хто краще?". Спокусниці влаштували спеку на фоні скель. Дивлячись на них так і хочеться сказати: "Ось це видок!".

Цей кадр вийшов провокаційним і зухвалим. Тут Амато знову продемонструвала своє досконале тіло і вміння себе подати.

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити коментарів під знімком, адже його фітнес-модель засвітила в своєму Instagram-Stories.

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