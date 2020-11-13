Учасниця нового складу "ВІА Гри" Софія Тарасова продемонструвала спокусливу фігуру у вечірньому вбранні

Наприкінці минулого місяця стало відомо, що Костянтин Меладзе вирішив перезапустити легендарний гурт з новим складом. Однією з учасниць стала 19-річна українка Софія Тарасова. Відомо, що вона народилася в Києві, брала участь у проекті "Голос. Діти" в команді Тіни Кароль і перемогла у відборі на "Дитяче Євробачення-2013". В останні роки дівчина перебралася жити і працювати в Росію.

На офіційній сторінці гурту в Instagram з'явилося свіже фото Софії. На ньому дівчина сидить на витонченій банкетці, позуючи в ефектному вечірньому образі. На ній блискуче сріблясте плаття на тонких бретельках і з міні-спідницею, яка дозволяє красуні продемонструвати свої довгі стрункі ніжки в оригінальних босоніжках.

У коментарях люди по достоїнству оцінили красуню.

"Фронт гьорл зараз вона по праву", "Краща з них Софія ти просто супер", "вона дуже круто співає!!! Справжня Віагринка", "Вебер Маша) і Наталія Орейро) Соня", "дуже притягує", "Гарна дівчина", - пишуть люди.

Раніше в Instagram анонсували появу нової ВІА Гри, але в офіційному акаунті лише публікували частини тіла вокалісток.

Фанати припустили, що в новий склад могли потрапити Софія Тарасова, Уляна Синецька і Ксенія Попова.

Нагадаємо, нова "ВІА Гра" Костянтина Меладзе викликала потрясіння: "Дівчатка, попрацюйте над вокалом".

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