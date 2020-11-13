Популярна британська супермодель Демі Роуз, яку називають копією легендарної Кім Кардаш'ян, вразила розкішною фігурою в сукні з декольте

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

На опублікованих кадрах Роуз позує в сукні з екстремальним декольте, яке ледь витримує значні форми красуні. Доповнити образ дівчина вирішила за допомогою елегантної зачіски й макіяжу.

А оскільки кадрами модель поділилася у себе в розділі Stories, її шанувальники могли лише мовчки спостерігати за кумиром.

До цього повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", посвітила бюстом у сукні із занадто відкритим декольте.

Ексцентрична модель прославилася п'ять років тому, як тільки завела Instagram і закрутила роман з колишнім хлопцем Кайлі Дженнер. Після того, як дівчину почали порівнювати з моделлю і її сестрами, сама Демі нескромно заявила, що вона навіть краще цих знаменитостей. На своїх фото Роуз іноді вдається вразити й скромними образами, яких набагато менше в її профілі.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер