Популярна російська блогерка і зірка шоу " Орел і Решка» Настя Ивлеева в черговий раз вбила мережу зміною іміджу

Як розповіла сама Настя зовсім недавно, вона знялася в короткометражному фільмі для російської версії модного журналу Vogue. Про це пише Politeka.net. у коротенькому ролику дівчина повинна була приміряти кілька образів самого різного напрямку, при цьому також Настя відповіла на питання редакторів про стиль життя і модні уподобання, а також роздумами на особисті теми.

Одним з таких кадрів Настя поділилася у себе на сторінці. В образі ляльки Барбі з новим кольором волосся дівчину відразу помітили. У своєму інтерв'ю вона розповіла, що віддає перевагу стилю вінтажного люкса, її улюбленими брендами є Jean Paul Gaultier, Chanel, Mugler.

Також Настя порадила підростаючому поколінню не переживати через зовнішність і акне.

"Пам'ятаю, що через цю проблему могла не піти на співбесіду по роботі або на побачення»,-розповіла Івлєєва. За словами Івлєєвої, на критику важливо реагувати тільки тоді, коли вона дійсно виправдана.

Ось що пишуть під постом артистки:

"Це шедевр, так було цікаво з влогу, інтрига... дуже круто, переглянула не один раз... як маленький фільм❤️🤩; ікона ❤️💒; найкраще інтерв'ю!! 💘 ; Просто найкраща😍; шалено хочу побачити твої нові проекти🤩 🦋; ivleeva ICON💕 ✨ 🔥; Крістіна Агілера 2😍; така різна ,така незвичайна ,але проста ❤️дякую за інтерв'ю ❤️; кращий образ з @voguerussia; це було 5 хвилин кайфу! 🤗 🤩 👍Просто не робота, а❤️❤️🤩 🤩».

Також на одній з фан-сторінок зірки з'явилося архівне жартівливе відео Насті. Як відомо, Івлєєва стала популярною завдяки коротким гумористичним роликам, які вона знімала і викладала в мережу. Зараз артистка зрідка знімає такі відео, але раніше це було її основне заняття.

Для відео Настя одягла білу майку на бретельках, виставивши вперед свої великі груди. Варто відзначити, що раніше у Івлєєвої були соковиті «персики», але після того, як вона схудла, пропала і груди. Настя нафарбувала губи яскравою червоною помадою і зробила ріжки на голові.

У ролику ведуча розіграла самі життєві сцени з життя дівчат.

"Баби вони ж самі не знають, чого хочуть. Сьогодні худнуть, завтра товстіють. Сьогодні намагаються знайти себе, завтра намагаються знайти когось для себе. Коли буде баланс?",- журиться зірка після того, як не змогла встати рано вранці і привести себе в порядок.

Нагадаємо, що хвороба змінила зовнішність Насті Івлєєвої з "Орла і решки", як вона тепер виглядає: "Кому душу продала?".

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