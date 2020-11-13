Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", показала підтягнуту фігуру в новому бікіні

Молода знаменитість ще набирає популярність в Instagram, тим не менш, її вже знають за межами країни і постійно захоплюються красою дівчини. Шанувальники відзначають, що скандинавська красуня може захопити однією лише посмішкою. Тому кадри, на яких Хільде показує переваги на пляжі, отримують множинні відгуки.

Гармонійний образ Хільде складається з легкого макіяжу, підтягнутих форм і досить скромних образів в порівнянні з іншими альтернативними моделями. Дівчина не робить акцент на своїх купальниках, вона швидше показує сонячні знімки без зайвої вульгарності.

У ніжно-рожевому бікіні Осланд вдалося отримати сотні позитивних відгуків, так як вона знаходиться у відмінній формі і трендовий купальник з безліччю тонких зав'язок зробив її образ більш примітним.

"Маленьке рожеве бікіні👙 🌸 💕," - лаконічно підписала кадр Хільде.

Ось як відповідають в мережі:

"Кожен день; дуже яскраво і барвисто, не відірватися🔥; Красиво і красиво і красиво; Белла👍; 🔥 🔥 ardiente mujer pecado Divino😘; і татуювань немає? Вау, а потім ти скажеш мені, що ти хірург, тоді я подзвоню до суду і подивлюся, як скоро ми одружимося!; Добре чорт візьми; Боже, як ти мила !! Бачити тебе-все одно що захоплюватися мистецтвом😀 😘 👍; я люблю тебе❤️💖 💞; так туго в цьому рожевому гарячому бікіні !!! 💯 🌼 ; Приємна любов, ти сумуєш за тобою😘 😘».

Ми також писали, що на пляжі Хільде з'являється кожен раз в новому купальнику, проте завжди з вигідним акцентом на її бюсті. Модель може похвалитися справжньою скандинавською красою, тому її біляві локони стали чимось на зразок візитної картки.

Розпускаючи їх і посміхаючись на камеру, Хільде покружляла навколо себе і захопила при цьому струнким і підтягнутим тілом. Шанувальники в свою чергу відзначили, як добре і доглянуто вона виглядає в Кораловому купальнику:

"Приголомшлива краса; приголомшливо виглядає ..... 💛 ; Чому ти повинна бути такою красивою; дуже красиве тіло ❤; Мені подобається така полуничка️; ви прекрасні; Uau uau uau lindas de mais️; ідеально⚘; дивовижна краса😍; ви буквально Барбі❤️; така чудова. приголомшлива природна краса"»

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