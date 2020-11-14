Популярна співачка Ані Лорак спокушають шикарними формами в найсміливіших нарядах

Знаменитість любить підкреслювати свої красиві форми обтягуючими і сміливими нарядами, пише Politeka.net.

Цього разу зірка постала перед глядачами в крихітній блискучій сукні. Наряд обтягнув пишний бюст і тонку талію. Красиві стегна також ефектно виділялися в настільки сміливому платті, обраному для одного з виступів.

Груди в настільки жаркому декольте виглядали дуже спокусливо і, здавалося, може вистрибнути назовні від незручного руху.

У кадрі відображено, як бахрома відскочила в сторону і оголилася струнка ніжка в сітчастих колготках.

Ані взула босоніжки на високих підборах і платформі.

А доповнили образ блискучі сережки. Лорак заправила за вушка волосся. На повіках зірки були темні тіні. У такому вигляді знаменитість постала на власному шоу "Діва".

"А який ваш улюблений номер?",- поцікавилися автори поста.

За сім годин публікація зібрала майже 300 лайків і багато коментарів.

"Складно вибрати. Будь ласка, все шоу "Діва"😍 💪", " Утримай моє серце🙏❤️", "дзеркала💜", "повільно - це розрив 😭❤️😻", "утримай моє серце", "мені сподобалося все шоу. ❤ ️ 💕 💋 👍 ", "Шоу Все незрівнянно, із задоволенням ще раз сходила б", "Мені сподобалося все шоу. ❤ ️ 💕 💋 👍 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ані Лорак виклала в сторіз свіже відео, записане на одному з її виступів і показала, як готується до виходу на сцену. Вона відображена в чорному костюмі з металевим поясом і розкішним декольте. Смуги з боків підкреслили пружні стегна зірки і зробили її талію ще стрункішою.

Нагадаємо, що Ані Лорак блиснула непристойним декольте перед мільярдером: "з днем народження, дорогий"