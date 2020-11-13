Сканадальна російська актриса Христина Асмус, яка прославилася завдяки зйомкам в серіалі "Інтерни", обожнює епатувати публіку

Що б не робила знаменитість, все це викликає жвавий інтерес у численної армії шанувальників і у великого числа хейтерів актриси, повідомляє Politekа.

Ось і сьогодні зірка постала в незвичайному образі. Асмус сидить в театрі, на ній - темні брюки і біла сорочка, розкрита на грудях. Причому, актриса навіщось розмалювала себе червоною фарбою, чи то в реальності, чи то в Фотошопі.

"Коли ми у вересні грали прем'єру вистави на 50% залу, це було незвично, дивно і непросто 😧

Повзала пустує, все в масках, емоцій не видно і майже не чути-люди боятися реагувати ☺ ️ триндець, але всі розуміємо і звикли.

Зараз за новою постановою ми зобов'язані грати на 25%!! 🙈 Чверть залу ё е-моє! 😭 Я не знаю як це буде. І чи всі театри виживуть...

Все б нічого, якби ці обмеження стосувалися і інших сфер життя!.. 🤬 Ходіть, панове, в театри! 🎭 І не тільки в наш улюблений @ermolova_theater ❤️ багато хороших театрів і вистав в Москві (і не тільки). Дотримуйтесь запобіжних заходів і сміливо йдіть! 🎫 Багатьом театрам (і кінотеатрам) зараз дуже важко", - підписала знімки знаменитість.

Шанувальники відповіли своїй улюблениці в коментарях і лайками.

"Кріпитися. Ідіотизм заходів вже зашкалює. Ті, хто їх приймає, явно не їздять в переповнених метро і електричках кожен день (( звичайно, треба бити по найслабшим: по дітям і вчителям з дистанційками, медикам з неможливістю надавати допомогу. Нічого людям не залишають. Навіть в театр не сходити по людськи. Зате в тисняву в автобус-будь ласка ((🙏спасибі. Всім гарного настрою. Коли все це вже закінчиться. Скасовано Євро, Євробачення, Олімпіада, Фестивалі, корпоративи. Набридло вже все онлайн. 🔥 обіцяю, скоро вам прийду і влаштую шалені емоції😆 Ваш театр-мій найулюбленіший 💕, обіцяю, як все божевілля з короною закінчиться, перегляну по новій весь репертуар 🤗 театри треба закрити і відправити вас працювати даааа, Христиночка, такі справи... Нікуди не дінешся.. 😬 ристина,я вас так люблю.Ви кльова дівчина.☺️❤️👍 Я обожнюю театри, ходжу стабільно 5 разів на місяць. Карантин це катастрофа, але впевнена Театральне мистецтво буде жити вічно.🙏❤️ Я, звичайно, все розумію, але лікарі дійсно зараз зашиваються в лікарнях. Їм 25% тільки зайві пацієнти. Може, почекати і не влаштовувати бенкет під час чуми?"- написали вони.

Раніше ми повідомляли, що Христина Асмус поскаржилася на нові проблеми після розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим

Вона виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, на якому постала в білій футболці і яскравому макіяжі. Знаменитість розповіла в описі, що дуже не любить холодну погоду, особливо коли нікого обійняти в ліжку.

Нагадаємо, Харламов висміяв Асмус після розлучення, ганебні кадри: "ви що, знущаєтеся?"

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