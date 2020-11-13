Італійська актриса і модель Моніка Белуччі постала в обтягуючій сукні
Зірка одягла рожеве вбрання, яким виділила свої красиві форми, передає Politeka.net. У свої 56 років Моніка все також молода і приваблива, як багато років тому.
Це красуня довела, розмістивши новий знімок в своєму Instagram. Зірка одягла спокусливе вбрання-рожеве довге, обтягуюче плаття, яке шикарно виглядало на витонченій фігурі.
Крім того, що наряд виділив вигини талії і стегон, він ще й помітно подовжив силует.
Важко не помітити і глибоке декольте, воно послужило лише трохи пікантною деталлю, не показавши нічого зайвого.
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Зірка одягла пов'язку на очі, наслідуючи кам'яному бюсту, у якого позувала.
За три години пост зібрав майже 50 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці масу приємних повідомлень.
"Божественна Моніка", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Моніка Беллуччі взяла участь у зйомках для журналу "Vogue". В рамках фотосесії актриса постала без сукні. Модель тримала в руках білу сукню з чорним малюнком. Красуня прикрилася, але засвітила бретельку ліфчика, яка мало не зісковзувала з плеча.
Моніка виставила ніжку в колготках, похвалившись її стрункістю.
Раніше повідомлялося, що Моніка Беллуччі продемонструвала свою нев'янучу красу, вибравши незвичну локацію для фотосесії, а також несподіваний образ.
Так, Моніка позувала в строкатому літньому платті з V-подібним вирізом на грудях. Зачіска і прикраса з квітів досить однозначно вказують на те, що актриса повторила образ мексиканської художниці Фріди Кало.
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