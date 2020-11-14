Популярна російська співачка Ольга Бузова вразила гарячими обіймами зі своїм партнером по танцям на люду

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове відео виступу на льоду разом з фігуристом Дмитром Соловйовим. На кадрі Ольга Бузова відображена на льоду під час свого виступу. При цьому кадри її виступу перериваються кліпом самої Бузової на пісню "Хейт".

На зірці-облягаючий спортивний костюм саатного кольору, на кадрах видно і складні вправи, під час яких партнер піднімає Ольгу високо над собою і падіння на лід.

"Скільки разів хотілося кинути все, і піти...Але я не звикла здаватися✊ 🏻 ✊ 🏻 ✊ 🏻. Мої хороші, ловіть мій mood на пісню #хейт , в який ми додали моменти з наших перший тренувань, коли «падати, і знову підніматися " - було разів 20 за тренування⛸ ✊ 🏻. Я сподіваюся, що ця пісня допоможе вам вийти зі складної ситуації! Я з вами! Я вірю в вас❤️ я знаю, що все буде добре💪 🏻", – підписала ролик знаменитість.

Численна армія шанувальників тут же почала хвалити Олю в коментарях за її неприборкану енергію, красу і бадьорість духу.

"Неймовірно сильна і смілива❤️ удачі тобі😍 #ХЕЙТ нам не страшний👏❤️🔥❤️❤️❤️ найкраща дівчинка❤️ блін Оль ти дуже класна ❤ хоч щось вміє Оль ти велика молодець❤️ завжди вперед 🙏 🏽 падати і йти далі 😔 молодець,Оленька найкраща 🥺 ❣ навіть на ковзанці примудрилася трек замутити 🔥 👍 🏼 молодець Ольга!це нереально крутий трек 🥺 ❤ ️ ✊ 🏻 ❤ ️ нереально офігенний трек 😍 ❤ ️ і mood video я подивилася просто ❤️💯❤️🤤❤️🤤🔥🤤❤️💯❤️💯😻😻😻🤤😻😻ти найкраща!!! спасибі тобі!!!😻", – написали фанати.

Раніше ми повідомляли, що Ольга Бузова приголомшила випробуваннями, що випали на її долю. 34-річна зірка опублікувала у своїх " сторіз "в Instagram свіжі кадри -" шматочки "тренування до чергового ефіру"Льодовикового періоду".

Ольга зняла крупним планом свої ноги-все в жовтих і зеленуватих синцях-боляче дивитися. Крім того, в очі кидаються тапки світло-лілового відтінку з хутряними помпонами, які були на ній.

Нагадаємо, Алла Пугачова і Бузова зійшлися в нерівній сутичці, дійшло до образ: "співачки нявкають, як кошенята"

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".