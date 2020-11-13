Учасники популярної в 90-х української групи "Аква Віта" ніяк не можуть поділити права на музику

45-річна екс-солістка Ірина Філатова розповіла в інтерв'ю "КП в Україні" жахливу правду про зраду й обман. За її словами, екс-партнер по групі, співак Ігор Балан "забув" повідомити її, що в 2013 році передав права на музику колективу рекордингової компанії, і вже сім років отримує роялті. За всі роки, стверджує співачка, вона не отримала жодного перерахування.

За словами Філатової про обман вона дізналася зовсім недавно - від гендиректора цієї рекордингової компанії. Співачці показали договір, який підписав її колишній напарник: виявляється, в документі чітко зазначено, що "правовласник зобов'язаний домовлятися та укладати папери з усіма людьми, які є невід'ємною частиною контенту". Однак Балан не потрудився поставити Філатову до відома.

Обурена артистка спробувала зв'язатися з екс-колегою. Вона мала намір вирішити це питання мирним шляхом. Але той відмовився спілкуватися й навіть заблокував телефони та соцмережі.

Філатова додала, що не пустить цю справу на самоплив і будь-що-будь доб'ється справедливості. Адже, як вона заявила в інтерв'ю, "це не сварка через одну пісню, а юридична справа" - мова про чотири альбоми, купи відеокліпів і п'ять років її життя.

"Він сім років мене обманював... Мені чужого не треба, але своє дарувати теж не збираюся. Я працювала не дарма. У мене одне життя, і я збираюся прожити його гідно. Хочу, щоб мої заслуги теж були відзначені... Людина повинна розуміти, що він несе відповідальність за свої вчинки. Якщо ігор відмовиться і не погодиться, будемо з'ясовувати стосунки в суді", - підсумувала Філатова.

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