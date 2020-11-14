Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", в чорному купальнику показала яскравий образ на пляжі

Дівчина є блогером вже кілька років, тому її аудиторія стрімко ростетоб цьому пише Politeka.net. Щоб привертати увагу до себе і отримувати якомога більше компліментів, Демі намагається показувати тільки кращі фото з останніх фотосесій. Найчастіше її зйомки проходять на природі біля узбережжя.

Так як Роуз обожнює засмагати, вона надягає максимально відкриті бікіні і вражає при цьому розміром своїх достоїнств. Модель вже не раз підкреслювала, що вона не хоче приховувати тіло, так як її краса натуральна і вона ніколи не робила пластики.

У підлітковому віці Демі навіть опинилася в лікарні, так як комплексувала через занадто пишних розмірів. Довівши себе фактично до анорексії, вона вирішила, що з цим треба закінчувати і пройшла лікування.

Тепер Роуз уникає дієт,але зовсім не бентежиться. У відкритому чорному бікіні без принтів дівчина виглядала досить спокусливо, а такого ж кольору капелюх з великими каменями надала її образу нотку зухвалості.

"Сподіваюся, у тебе був найкращий день на світі; Люблю вас. 🖤 ; Так круто, виглядає освіжаюче; абсолютна пробка !!!!; Просто ВАУ❤️; чудово 😎; яка милашка в чорному👏; боюся запитати, Чому ти така життєрадісна, лол; Красиво. .. Хотів би я плавати ...; класна леді; гарний настрій; ❤ ️ просто ідеальна 😍; Привіт, дорога, яка у тебе техніка плавання?; мені подобається це спокушання".

Раніше ми також писали, що дівчині подобається показувати достоїнства у відкритих бікіні, тому вона влаштовує на пляжі досить сміливу зйомку і зовсім не приховує свої форми перед об'єктивом. У білому купальнику з тонкою бахромою Роуз виглядала досить ефектно.

При цьому дівчина вражає гарячим видом ззаду, щоб акцентувати цього разу увагу не на своєму бюсті, вона повернулася до камери спиною і виставила сідниці з вдалою пози. Таким чином Роуз продемонструвала форми " крутіше, ніж у Кім» і отримала сотні компліментів.

Сірчаний ремінь на купальнику Демі також акцентував увагу на досить тонкій талії, через що сідниці моделі здалися ще більше, ніж зазвичай.