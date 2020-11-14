Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", в чорному купальнику показала яскравий образ на пляжі
Дівчина є блогером вже кілька років, тому її аудиторія стрімко ростетоб цьому пише Politeka.net. Щоб привертати увагу до себе і отримувати якомога більше компліментів, Демі намагається показувати тільки кращі фото з останніх фотосесій. Найчастіше її зйомки проходять на природі біля узбережжя.
Так як Роуз обожнює засмагати, вона надягає максимально відкриті бікіні і вражає при цьому розміром своїх достоїнств. Модель вже не раз підкреслювала, що вона не хоче приховувати тіло, так як її краса натуральна і вона ніколи не робила пластики.
У підлітковому віці Демі навіть опинилася в лікарні, так як комплексувала через занадто пишних розмірів. Довівши себе фактично до анорексії, вона вирішила, що з цим треба закінчувати і пройшла лікування.
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Тепер Роуз уникає дієт,але зовсім не бентежиться. У відкритому чорному бікіні без принтів дівчина виглядала досить спокусливо, а такого ж кольору капелюх з великими каменями надала її образу нотку зухвалості.
"Сподіваюся, у тебе був найкращий день на світі; Люблю вас. 🖤 ; Так круто, виглядає освіжаюче; абсолютна пробка !!!!; Просто ВАУ❤️; чудово 😎; яка милашка в чорному👏; боюся запитати, Чому ти така життєрадісна, лол; Красиво. .. Хотів би я плавати ...; класна леді; гарний настрій; ❤ ️ просто ідеальна 😍; Привіт, дорога, яка у тебе техніка плавання?; мені подобається це спокушання".
Раніше ми також писали, що дівчині подобається показувати достоїнства у відкритих бікіні, тому вона влаштовує на пляжі досить сміливу зйомку і зовсім не приховує свої форми перед об'єктивом. У білому купальнику з тонкою бахромою Роуз виглядала досить ефектно.
При цьому дівчина вражає гарячим видом ззаду, щоб акцентувати цього разу увагу не на своєму бюсті, вона повернулася до камери спиною і виставила сідниці з вдалою пози. Таким чином Роуз продемонструвала форми " крутіше, ніж у Кім» і отримала сотні компліментів.
Сірчаний ремінь на купальнику Демі також акцентував увагу на досить тонкій талії, через що сідниці моделі здалися ще більше, ніж зазвичай.
Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
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