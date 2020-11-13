Карантин вихідного дня почне діяти в Україні з суботи 14 Листопада

Обмеження набирають чинності з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка на всій території України (незалежно від кольору карантинної зони) повинні діяти нові обмеження.

Такий режим діятиме у вихідні як мінімум до 30 Листопада.

Під час карантину вихідного дня заборонені:

прийом відвідувачів ресторанами, кафе та іншими закладами громадського харчування (можлива тільки торгівля)

прийом відвідувачів в ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;

робота закладів культури, які проводять культурні масові заходи (крім суб'єктів господарювання, пов'язаних з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно-та відеозйомок при обмеженому доступі до місця зйомки);

прийом відвідувачів суб'єктами господарювання у сфері торговельного та побутового обслуговування;

діяльність спортзалів, фітнес-центрів і басейнів.

Карантин вихідного дня передбачає роботу:

продуктових магазинів (і закладів торгівлі, 60% площі яких займають продуктові магазини);

аптека,

ветеринарних аптек і клінік;

транспорт,

автозаправних станцій (без зон живлення), станцій з техобслуговування та ремонту транспортних засобів;

установ, що надають фінансові послуги та діяльність з інкасації;

операторів поштового зв'язку;

фірм з ремонту комп'ютерів, побутових виробів, предметів особистого вжитку.

Також можна вільно виходити з дому, гуляти в парках, скверах і т. д.

Що стосується транспорту, то автобуси, маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї і залізниця будуть перевозити пасажирів в кількості місць для сидіння, як і в інші дні. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення. Внутрішні авіаперевезення будуть проводитися без обмежень.

Зазначимо, в Кабміні обіцяють підтримати бізнес і працівників, які залишилися без заробітку на вихідних, зокрема, обіцяють здійснювати виплати людям, які офіційно працюють і через карантин вихідного дня будуть позбавлені роботи в суботу та неділю.

Так, очікується, що компенсації зможуть отримати люди, які здають в оренду приміщення або знімають.

Також виплати передбачені тим, хто офіційно працює і через карантин вихідного дня буде позбавлений роботи в суботу та неділю. Це доплати, які проводилися підприємцям, в тому числі і під час першого локдауну. Люди повинні бути офіційно оформлені, за них повинні отримувати компенсацію їх роботодавці, які їм виплачують гроші.

Крім того, Кабмін внесе зміни до програми доступного кредитування "5-7-9": підприємці зможуть переоформити кредит або отримати безвідсоткові "канікули".

Зазначимо, за минулу добу підтвердили 11 787 нових випадків китайського вірусу. Це новий антирекорд.

Найбільше заражень зафіксували у Києві (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

З початку пандемії заразилися 512 652 людини. З них 9 317 (+172) - померли, 233 849 (+6 155) - одужали. Активними хворими залишаються 278 803 людини.

Попередній актирекорд за кількістю нових випадків був зафіксований 12 листопада - тоді за добу заразилися 11 057 осіб.

Нагадаємо, карантин вихідного дня: з'ясувався важливий нюанс у роботі транспорту, кому доведеться йти пішки.

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