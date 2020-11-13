Хвора Анастасія Заворотнюк йде на поправку, але хвороба кардинально змінила її зовнішність

Про це пише Собеседник.

За словами співачки Анни Калашникової, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" одужала завдяки не тільки медикам, а й шанувальникам.

"Вона може розмовляти, гуляти. Звичайно, Настя дещо змінилася зовні. Але, слава Богу, вона жива. За Настю всі молилися. Якщо ви пам'ятаєте, близькі навіть влаштовували колективну молитву. Це дуже правильно: позитивна енергія творить чудеса. Скільки разів ми чули подібні історії. Настя-дуже добра, світла і позитивна людина. Мені завжди подобалося з нею спілкуватися: від неї виходить світло. Я знаю, що багато шанувальників регулярно ходили в храми, замовляли їй Сорокоусти за здоров'я. Я теж так роблю регулярно. З Божою допомогою Настя пішла на поправку", — запевняє зірка російського шоу-бізнесу.

Калашникова не сумнівається, що Анастасія Заворотнюк зможе остаточно перемогти підступну хворобу, адже сама актриса налаштована позитивно.

"Наскільки мені відомо, сама Настя налаштована оптимістично. Після хвороби вона змінилася: стала радіти кожному дню! І це правильно", - продовжила співачка і додала, що Заворотнюк будує плани по поверненню на велику сцену.

"Близькі захищають Настю від зовнішнього світу і правильно роблять. Ніякі хвилювання і стреси їй зараз ні до чого. Настя продовжує перебувати під наглядом лікарів. Вони, наскільки мені відомо, в своїх прогнозах обережні, але динаміка її стану їх теж радують. Я знаю, що багато хто хоче провідати Настю. Але поки це неможливо. По-перше, Настя ще виглядає не так, як раніше. І через це їй не хочеться приймати відвідувачів", - резюмувала Калашникова в спілкуванні з журналістами.

Раніше ми вже розповідали, що Анастасія Заворотнюк почала виходити на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям, але близькі захищають її від зайвої уваги з боку журналістів.

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