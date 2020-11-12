Суми монетизованих субсидій для українців можуть суттєво відрізнятися залежно від умов їх призначення

Як пишуть Українські новини, зараз розмір субсидій для українців залежить від різниці між розміром комуналки, який вони бачать в платіжках в рамках соціальних нормативів користування ЖКП, і обсягом встановленого українським Кабміном обов'язкового відсотка платежу.

У свою чергу, той самий обов'язковий відсоток платежу залежить від загальних доходів конкретно взятої сім'ї і розраховується індивідуально за єдиною формулою: середньомісячний дохід сім'ї в розрахунку на одну людину розділений на розмір прожиткового мінімуму для однієї людини на місяць. Потім отриманий результат ділиться на два і множиться на 15%.

Субсидія призначається тільки для одного зареєстрованого мешканця квартири або будинку, проте з урахуванням всіх інших зареєстрованих за місцем осіб.

При цьому за рішенням Комісії субсидії можуть отримувати і люди, не зареєстровані в квартирі або будинку, але фактично проживають там навіть без договору оренди. Однак це працює тільки за умови, що вони є внутрішньо переміщеними особами.

Крім того, комісії можуть вирішити не враховувати осіб, які зареєстровані в житлі, але фактично там не проживають, при розрахунку і призначенні субсидії для конкретної сім'ї.

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