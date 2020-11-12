Російська актриса і модель Яна Кошкіна, яку називають таємною "нареченою" Гарріка Харламова, покрасувалася вражаючим декольте в кокетливій сукні

Красуня опублікувала нову гіфку на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. Кошкіна також зізналася, що любить всі пори року, проте її улюбленою була б зима, якби в цей час можна було б носити літні сукні.

"З дитинства не любила носити багато одягу... Мені чомусь фізично стає важко і сумно. У моїй гардеробній немає рукавиць, зимових чобіт, великих пуховиків і навіть колготок. Відсутність мізків це, або загартованість - обговорювати не будемо..., але у мене до вас прохання, не робіть як я, будьте розумнішими", - написала модель.

Вона також зняла себе на відео в своєму новому образі для виходу в люди. На кадрах Кошкіна дійсно позує в літньому облягаючому платті на тонких бретельках і з глибоким декольте. Чорне вбрання з принтом з червоних полуничок виглядає вкрай спокусливо, а сама Кошкіна так і дражнить глядачів, опускаючи камеру на свої пишні груди.

Шанувальники тут же відреагували на пост красуні.

"Ого) ягідки дозріли", "очі такі як ніби зиму бачиш в перший раз в житті", "з такою фігурою я б любила тільки літо", "дуже красиві і виразні очі", "які форми", "стигла полуничка", "це можна дивитися вічно", - пишуть люди.

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