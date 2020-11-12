Голлівудська актриса на останніх місяцях вагітності з'явилася на обкладинці відомого журналу

Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо з Instagram Емми Робертс, яка є донькою актора Еріка Робертса і племінницею Джулії Робертс.

29-річна актриса і раніше ділилася фотографіями з кругленьким животиком. Однак цього разу вона оголила свій живіт, надівши короткий рожевий топ і спідницю з розрізом. Батьком дитини є 36-річний бойфренд зірки, актор Гаррет Хедлунд.

Цікаво, що автором зйомки для американського Cosmopolitan стала український фотограф Саша Самсонова. Відзначимо, що в інтерв'ю для журналу Емма зізналася, що вагітність стала для неї сюрпризом, так як кілька років вона не могла завагітніти і навіть лікувалася від безпліддя.

Зараз Робертс насолоджується своїм становищем, відзначаючи, що іноді їй здається, ніби її тіло хтось вкрав.

Варто відзначити, що в коментарях під постом артистки їй залишили масу приємних слів.

"Вагітність їй до лиця така красива", "вона мені дуже подобається", "Ти така красива", "ти станеш кращою мамою", "Абсолютно ідеальна в усіх відношеннях", - пишуть користувачі Мережі.

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