Українці зможуть отримати додаткові виплати після введення карантину вихідного дня

Як повідомляє Politeka.net, у зв'язку з новими обмеженнями програми "Доступні кредити 5-7-9" і "Часткове безробіття" вирішили адаптувати під потреби українського бізнесу, який сильно страждає через епідемію. Подробиці зустрічі з бізнесменами прес-служба Мінекономрозвитку розкрила на офіційному сайті.

Так бюджет проекту "часткове безробіття" розширили, щоб компенсувати підприємствам частину витрат і припинити масові звільнення через банкрутство.

"До існуючого бюджету програми, додатково виділено коштів на суму 80 млн грн. Головна мета-допомогти бізнесу в покритті витрат на зарплату робітникам, яким скорочено робочий час", - пише прес-служба.

В рамках розвитку кредитної програми "5-7-9" в уряді розглядають варіанти розширення учасників після збільшення максимального порогу річного доходу компаній; використання доходу за звітний період 2020 року; застави та введення портфельних гарантій (держава зможе покривати до 80% суми); ослаблення умов для фонду оплати праці.

Представники бізнесу також побажали збільшити діючі ліміти фінансової підтримки в грантових програмах.

Раніше в Держпраці розповіли, що під час карантину українцям покладено відпустку до 15 календарних днів за сімейними обставинами, щоправда, без збереження зарплати. Працівникам, установи яких простоюють, можуть зажадати компенсацію не менше двох третин тарифної ставки за окладом. Частина цих виплат лягають на плечі роботодавцям, а залишок - на Службу зайнятості (Допомога по безробіттю).

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