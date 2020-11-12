Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", влаштувала спекотну фотосесію на узбережжі

Модель володіє дійсно пишними формами, але зовсім їх не соромиться. Дівчині подобається показувати гідності у відкритих бікіні, тому вона влаштовує на пляжі досить сміливу зйомку і зовсім не приховує свої форми перед об'єктивом. У білому купальнику з тонкою бахромою Роуз виглядала досить ефектно.

При цьому дівчина вражає гарячим видом ззаду, щоб акцентувати цього разу увагу не на своєму бюсті, вона повернулася до камери спиною і виставила сідниці з вдалою пози. Таким чином Роуз продемонструвала форми " крутіше, ніж у Кім» і отримала сотні компліментів.

Сірчаний ремінь на купальнику Демі також акцентував увагу на досить тонкій талії, через що сідниці моделі здалися ще більше, ніж зазвичай.

Ось що пишуть шанувальники знаменитості:

"Принцеса-воїн 🐲; які ти пагорби показуєш, дражниш! 😎 🤭 ; Немає принцеси воїнів? Навпаки, Гаразд; тепер здається дуже апетитно😋; кращі милі красиві😘 😘❤; супер красива картинка❤👄❤️; як це можливо?; це взагалі людська плоть; як ти красива Демі; 😍 збільшити їх вже неможливо; смачні; дивишся мила дитинко і я дивлюся на тебе; здається це межа досконалості».

Ми також писали, що після того, як дівчину почали порівнювати з моделлю і її сестрами, сама Демі нескромно заявила, що вона навіть краще цих знаменитостей.

Після цього низка появ Роуз на публіці вражала мережу кожен раз, адже дівчина не тільки не соромиться свого тіла, але ще і прагне його показати в досить неоднозначних образах. Без білизни Демі не раз вже ходила на червоній доріжці, а її белфі (Селфі сідниць) в Instagram збирають мільйони переглядів.

На своїх фото Роуз іноді вдається вразити і скромними образами, яких набагато менше в її профілі. Як видно, дівчині важко приховати шостий розмір бюста, тому вона підкреслює його сукнями з глибокими декольте.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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