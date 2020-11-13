Російська співачка Алла Пугачова п'ять разів була заміжня, і це тільки офіційні шлюби
Як повідомляє Politeka.net, у Примадонни було також багато романів і творчих дуетів, які також часто закінчувалися інтрижками.
Першим чоловіком артистки був цирковий артист Міколас Орбакас. Він прожив зі співачкою чотири роки. У цьому шлюбі народилася Крістіна Орбакайте. Пара розлучилася через насичені гастрольні графіки, але зберегла теплі стосунки.
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Після шлюбу у Алли була коротка інтрижка з музикантом Костянтином Орбеляном, який допоміг співачці потрапити в колектив «Веселі хлопці».
Пізніше вона зустрічалася з музикантом колективу Павлом Слободкіним.
Другим чоловіком Алли став кінорежисер Олександр Стефанович. Шлюб тривав 3 роки.
Близько восьми років Пугачова прожила з концертним директором і продюсером Євгеном Болдіним. Чоловік згадував, що Алла завжди жила поза поняттям «Сім'я». Творчість для неї була завжди на першому місці.
Приблизно в цей час у Пугачової спалахнув недовгий роман з Володимиром Кузьміним.
На початку 90-х артистка зустрічалася з екс-боксером Сергієм Челобановим, з яким навіть знялася в одному кліпі. Заради гарненького хлопця, який був молодший за неї на 10 років, артистка звернулася до пластичних хірургів.
Найзнаменитіший шлюб з Філіпом Кіркоровим був укладений в 1994 році.
З рук артиста Пгуачева порхнула прямо в обійми наймолодшого свого чоловіка, Максима Галкіна.
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