Російська співачка Алла Пугачова п'ять разів була заміжня, і це тільки офіційні шлюби

Як повідомляє Politeka.net, у Примадонни було також багато романів і творчих дуетів, які також часто закінчувалися інтрижками.

Першим чоловіком артистки був цирковий артист Міколас Орбакас. Він прожив зі співачкою чотири роки. У цьому шлюбі народилася Крістіна Орбакайте. Пара розлучилася через насичені гастрольні графіки, але зберегла теплі стосунки.

Після шлюбу у Алли була коротка інтрижка з музикантом Костянтином Орбеляном, який допоміг співачці потрапити в колектив «Веселі хлопці».

Пізніше вона зустрічалася з музикантом колективу Павлом Слободкіним.

Другим чоловіком Алли став кінорежисер Олександр Стефанович. Шлюб тривав 3 роки.

Близько восьми років Пугачова прожила з концертним директором і продюсером Євгеном Болдіним. Чоловік згадував, що Алла завжди жила поза поняттям «Сім'я». Творчість для неї була завжди на першому місці.

Приблизно в цей час у Пугачової спалахнув недовгий роман з Володимиром Кузьміним.

На початку 90-х артистка зустрічалася з екс-боксером Сергієм Челобановим, з яким навіть знялася в одному кліпі. Заради гарненького хлопця, який був молодший за неї на 10 років, артистка звернулася до пластичних хірургів.

Найзнаменитіший шлюб з Філіпом Кіркоровим був укладений в 1994 році.

З рук артиста Пгуачева порхнула прямо в обійми наймолодшого свого чоловіка, Максима Галкіна.

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