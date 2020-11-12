"Прожитковий мінімум в наступному році буде змінюватися..."

Розкрито нюанси підвищення прожиткового мінімуму, до якого прив'язані соцвиплати, а також зарплати і пенсії

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, вже 1 грудня загальний розмір мінімуму підвищать до 2189 і його фактично "заморозять" до липня 2021 року. Тому мінімальні пенсії і зарплати бюджетників залишаться на колишньому рівні.

Прожитковий мінімум наступного року змінюватиметься таким чином:

загальний показник: до 1 липня-2189 грн, з 1 липня - 2294 грн, а з 1 грудня-2393 грн;

для дітей до 6 років: до 1 липня - 1921 грн, з 1 липня - 2013 грн, з 1 грудня - до 2100 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років: до 1 липня-2395 грн, з 1 липня – 2510 грн, з 1 грудня-2618 грн;

для інвалідів: до 1 липня – 1769 грн, з 1 липня – 1854 грн, з 1 грудня-1934 грн;

для працездатних українців: до 1 липня – 2270 грн, з 1 липня – 2379 грн, з 1 грудня – 2481 грн.

Експерти нагадують, що від прожиткового мінімуму безпосередньо залежить розмір більшості соцвиплат, які нараховуються українцям.

Так, аналітик Лідія Ткаченко стверджує, що розмір мінімуму необхідно підвищити до фактичної вартості життя (3763 гривень).

На заслуженому відпочинку українці отримують пенсії від одного до десяти прожиткових мінімумів: на сьогоднішній день це 1712 і 17120 гривень, а після підвищення з 1 грудня - 1934 і 19340 гривень.

Але від розміру мінімуму залежить і розмір субсидій на комунальні послуги. Згідно із законодавством, місячний (середній) дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуми, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. Отримана сума-обов'язковий платіж за надані комунальні послуги, а решту повинна покрити субсидія від держави.

Раніше ми повідомляли, в Мінсоцполітики запропонували дозволити особам старше 50 років за власним бажанням відмовлятися від участі в обов'язковому пенсійному накопиченні.

Глава відомства Марина Лазебна вважає, що після такого рішення українцям буде простіше знайти роботу в конкуренції з молодими людьми.

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