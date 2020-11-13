Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, показала себе на радість фанатів

На фото Хільде позувала в рожевих трусиках і футболці, яку зав'язала майже на грудях. Образ Осланд доповнила панчохами, а в руках тримала чашку. Красуня не соромилася показати свою апетитну фігуру, за якою регулярно стежить. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку", - підписала красуня фотографію.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приголомшливо", " не могли б ви розповісти мені про свою дієту або тренування? Ти приголомшливо виглядаєш", "соковита маленька бомбіта", " виглядає приголомшливо !! Відправка любові", "Богиня серед жінок", "Вау яка красива жінка", "Просто красиво", " ти така чудова, що зведеш з розуму будь-якого чоловіка або жінку своєю красою !", "Абсолютно красива @hildeee, єдине, що я б хотів змінити в тобі, це твоє прізвище".

Повідомлялося, що відома Норвезька модель Хільде Осланд здивувала значними формами.

Дівчина вбралася в топ з величезним декольте, з якого ледь не вистрибнула її груди. Незвичайний дизайн залишив відкритою одну руку Хільде, тоді як друга зникла в рукаві. Образ довершили світло-сині джинси і кеди леопардового окрасу.

У такому вигляді модель вирушила на прогулянку по високій терасі.

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