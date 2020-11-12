Російська актриса Христина Асмус поскаржилася на нові проблеми після розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим

Вона виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, на якому постала в білій футболці і яскравому макіяжі, передає Politeka.net. Знаменитість розповіла в описі, що дуже не любить холодну погоду, особливо коли нікого обійняти в ліжку.

"До весни я буду як зомбі. І півроку спати в обнімку з обігрівачем (ну хоч з кимось 😂 😂 😂 ) Я не люблю холод. Завжди і скрізь мерзну... Все, йду в сплячку до весни", - зізналася Христина Асмус. У коментарях вона розкрила, що допомагає їй пережити цей непростий період: "Я бахнула. Кавки. На ній і тримаємося без сну і вихідних".

Користувачі соціальних мереж в коментарях висловилися про переваги актриси і нагадали їй про сімейні проблеми:

"Христина. Навіщо чоловікові зраджувала?"; "Поверни Гаріку його життя"; "Любові немає, тому і мерзнеш. А та, що була - вона липова"; " Ну що за фото? Як п'яна"; "Мужика треба, щоб грів. А так любов не гріє, ось і мерзнеш"; " треба було в 5 ранку випити на доріжку )"; "той момент коли обігрівач раніше був Гарік"; " віджала у харламича 500 лямів або ще немає?)".

Раніше Асмус і Харламов офіційно розлучилися, а тепер ділять майно. Найбільше суперечок викликає чотириповерховий будинок на Рубльовці, які оцінюють в 100 мільйонів доларів.

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