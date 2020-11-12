Співачка Тіна Кароль відкинула всякий сором і змусила нею пишатися

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала в Instagram нові кадри - результат фотосесії для журналу VOGUE, а також сам процес зйомок (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

На одному з фото безсоромна Кароль довела публіку до екстазу: співачка максимально розпахнула піджак, блиснувши спокусливим бюстом, "упакованим" в чорний ліфчик. Тіна театрльно поставила руки на пояс, підкинувши підборіддя. Вдале освітлення зробило свою справу, і фото вийшло шедевральним з пікантним післясмаком.

Кароль показала, якою важкою працею вдалося зробити цей знімок і не тільки. Оточена натовпом фотографів, стилістів і костюмерів, Тіна блищала перед камерами, не подаючи виду, що втомилася. Цим красуня викликала справжнє захоплення у користувачів.

"жінка ви влаштували пожежу, не дозволите її загасити? 😳🔥"

"Вогняна дівчина 🔥"

"Занадто sexy girl😍"

"Ой БОГИ 🔥 🔥

"Жінка-вамп 🔥 😻 💜 "

"Захват як він є😍❤️"

"Скільки прекрасних знімків, шкода, не всі йдуть в народ 🙉"

"почуття гордості все не відпускає... живемо в один час з легендою❤️"

"яка ж Тіна красива жінка❤️неможливо відірвати очей. Краса в поєднанні з талантом💕"

"Жарко дівчинці 🥵"

Раніше ми повідомляли, Кароль приємно здивувала публіку своїм виступом на презентації книги VOGUE.

"Насправді, краса врятує світ... У кожному своєму кроці, кожна жінка щоранку повинна бути сильною, сміливою, тому що, хто, якщо не вона... Ми народжені в цьому світі, щоб прикрашати цей світ", - сказала у своїй промові Тіна.

Нагадаємо, білява Кароль подражнила ніжкою в розрізі, запаморочивши голову ніжною красою.

Також Politeka писала, що кардинальні зміни в зовнішності Тіни Кароль і Горбунова зачепили українців.