Українська співачка Ольга Цибульська зізналася, що крутила роман з екс-учасником шоу " Танці з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, в один момент у зірки став вибір між її чоловіком (тоді ще просто хлопцем) і танцюристом Олександром Прохоровим. Вона розповіла в програмі "Зірковий шлях" про романтичну історію, яка трапилася з нею шість років тому.

Тоді Оля Цибульська тільки почала сольно виступати в Україні і набирала шоу-балет. Олександр Прохоров теж прийшов на кастинг, але виявився занадто високим.

"Він такий самець. Високий, красивий, талановитий, харизматичний", — розповіла співачка про достоїнства чоловіка. — "Вихований і інтелігентний".

Через рік в команді артистки захворів танцюрист, і Олександр Прохоров приїхав до Харкова його замінити. Танцюрист швидко налагодив контакт з Олею Цибульською і чудово провів з нею час.

"Я трохи розгубилася... це була магія", — заявила знаменитість. — "У нас був цілий вечір для прогулянки містом. Ми спілкувалися, пили капучіно, дивилися фільм «Сніданок у Тіффані». І поснідали ми теж разом".

У той момент у неї вже зав'язалися стосунки з майбутнім чоловіком, проте через роман з Олександром Оля почала рідше спілкуватися зі своїм коханим. Тоді чоловік зробив рішучий крок і остаточно підкорив артистку.

"Він зрозумів, щось пішло не так, написав мені листа від руки і в ньому були два квитки", - розповіла Ольга. - "Я полетіла в Париж і звідти повернулася вагітною. Наш Нестор трошки навіть картавить, тому що він приїхав з Франції".

З Олександром співачка різко перестала бачитися і навіть спілкуватися. Вони залишили свої стосунки в минулому, але через деякий час зустрілися для спільного творчого проекту - Порохоров знявся в кліпі «Дівчинка» і продовжив співпрацю з Цибульською.

На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" Фіналіст шостого сезону "Танців з зірками" підтвердив слова своєї колишньої коханки і заявив, що не шкодує про їхні швидкоплинні стосунки.

Нагадаємо, новий скандал потряс "Танці з зірками", Яма і Чапкіс вирішили потріпати нерви

Раніше Politeka повідомляти, як закінчився 11 випуск "Танців з зірками" і хто потрапив до чвертьфіналу: "це була казка»

Також Politeka писала, що роман спалахнув на "Танцях з зірками", закохані більше не приховують почуттів: "заради неї я готовий рвати всіх"