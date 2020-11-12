Популярний блогер, зірка тревел-шоу "Орел і решка" показала, як виглядала в минулому житті
Знаменитість розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" архівні знімки і віддалася ностальгії з приводу зовнішнього вигляду, передає Politeka.net. За останні роки телеведуча неоднакротно змінювала імідж, поки не знайшла свій фірмовий стиль.
На одному з фото Настя Івлєєва позує в чорній сукні з відвертим декольте і підвіскою на шиї. Дівчина не одягла бюстгальтер, а її груди виглядають більшою, ніж зараз. Образ довершив яскравий вечірній макіяж і укладене волосся кольору воронячого крила.
"О Господи хахахаха. Це я! Коли працювала хостес в Пітері. Гаряча бомбіта!! Блін, може ц*цьки зробити?",- прокоментувала зірка саму себе.
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На іншому кадрі Настя зображена з темним волоссям, зібраними в хвіст на потилиці. Вона зробила селфі в дзеркалі туалету, надівши темно-зелений пуловер і просторі джинси.
"Роки мені безумовно на користь. На фото мені 25! А виглядаю на 40", - зазначила блогер.
На останньому фото Настя застигла зі склянкою в руці і вже зі світлим волоссям, зібраними в пучок. На дівчині надітий білий топ, під яким можна розрізнити бретельки чорного бюстальтера. Вона повернулася до камери так, щоб показати свій пишний бюст.
"Це я в Парижі:) молочна", - пояснила Івлєєва в підписі.
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Як повідомляла Politeka, Івлєєва з "Орла і решки" з зачіскою, як у Мілли Йовович, збентежила провальним чином.
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