Актриса і модель Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, вміє дивувати

Нова публікація з'явилася в особистому Instagram-акаунті "нареченої Харламова".

Так, дівчина зізналася, що серйозно схудла за останні 10 днів.

У кадрі модель Яна Кошкіна в шовковій накидці чорного кольору, оголивши свою головну "гідність". Заради ефектного кадру дівчина, якій приписують бурхливий роман з шоуменом Гаріком Харламовим, тримає в руці келих вина.

"Всхуднула трохи за 10 днів без зубів мудрості) таке фото без фільтрів піде, ні? На ніч дивлячись, зустрілися зараз з подружкою, щебечемо про дівочі переживання..",- підписала Кошкіна жаркий знімок у своєму мікроблозі.

Шанувальники миттєво завалили модель лайками і захопленими коментарями.

"Кішка", " Яночка, ви чудово виглядаєте!!! І нічого не схуд!!! І ніяких фільтрів не треба!!! Ось! Любимо Вас яка ви є!", "Ти дуже яскрава, обожнюю тебе", "головне, щоб загоювало норм", "шикарна просто", "зірка на ім'я Яна", "як завжди виглядаєш прекрасно", "ось, схуднула. Навіть не знаю причалив би", " Гаріку напевно подобається зараз без зубів?", "Яночка, більше фото без фільтрів! Вони не потрібні, ти ж прекрасна", " добре виглядаєте, дівчина! Дай Бог всякому!",- написали вони під публікацією.

Раніше ми повідомляли, роман з Кошкіною Харламову приписали відразу ж, як він оголосив про розлучення з актрисою Христиною Асмус - влітку цього року.

Однак, останнім часом коміка частенько помічають в компанії іншої зірки-актриси з серіалу "Кріпосна" Катерини Ковальчук.

Разом з Гаріком вони знімалися в ситкомі "Гусар". А зараз разом відпочивають у Сочі.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

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