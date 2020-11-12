Про що потрібно знати українцям

Кабінет Міністрів України вніс зміни до деяких постанов про використання безготівкових розрахунків

Рішення прийнято в середу, 11 листопада, під час засідання уряду, передає Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку Пенсійного фонду в соцмережі Фейсбук.

Так, одержувачам пенсії або допомоги надана можливість відкриття поточних рахунків без попереднього звернення до банківської установи. Відтепер для відкриття такого рахунку, особі необхідно буде лише звернутися до органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення, які забезпечать передачу до обраного заявником банку необхідних для відкриття рахунку документів.

Банк, у свою чергу, відкриває на підставі отриманих даних поточні рахунки одержувачам і надає ПФУ або органу соцзахисту реквізити таких рахунків.

Крім того, постановою передбачено, що через банки, уповноважені на виплату пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, здійснюватимуться також виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Раніше ми повідомляли, в Мінсоцполітики запропонували дозволити особам старше 50 років за власним бажанням відмовлятися від участі в обов'язковому пенсійному накопиченні.

Голова відомства Марина Лазебна вважає, що після такого рішення українцям буде простіше знайти роботу в конкуренції з молодими людьми.

"З одного боку, термін до виходу на пенсію у таких людей недостатній для формування значної суми накопичень", - підкреслила очільниця Мінсоцполітики. - "З іншого боку, відсутність внесків до накопичувальної системи на користь людей підвищить їх привабливість на ринку праці, що сприятиме працевлаштуванню громадян передпенсійного віку".

Нагадаємо, що пенсії вирішено підвищити не всім, хто не дочекається нових грошей від ПФУ

Також Politeka писала, що українцям виплатять компенсацію через карантин, в Держпраці повідомили, кому покладаються гроші