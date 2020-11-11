Грошей на боротьбу зі старістю не шкодують

Зірки заробляють обличчям, тому старіти їм удвічі важче

Politeka.net зібрала свіжі фото Алли Пугачової, Філіпа Кіркорова і Миколи Баскова, які з усіх сил намагаються виглядати молодше.

71-річна Алла Пугачова старанно молодиться, вибираючи стильні вбрання і, очевидно, проводячи багато часу у косметологів. Фахівці також помітили, що артистка зробила підтяжку обличчя, шиї і блефаропластику.

Зірка зізналася, що вважає себе старою, і іноді відчуває запаморочення, але головне, "щоб ніжки ходили красиві досі".

Колишній чоловік Пугачової російський співак Філіп Кіркоров у свої 53 роки теж рішуче відмовляється старіти. Співак схуд на 30 кілограм, вибирає яскраві дорогі вбрання і сміливо експериментує з іміджем, наприклад, зробивши модні африканські косички.

"Омолодилася" також творчість Кіркорова: починаючи з хіта "Колір настрою синій" і закінчуючи колаборацією з бойфрендом Ольги Бузової Давою, співак намагається загравати з молодою аудиторією.

44-річний Микола Басков теж взявся за себе, зайнявся спортом і схуд на 16 кілограм. Співак також зробив кругову підтяжку очей, в чому сам зізнався.

Басков також співпрацює з молодими музикантами. Його дует з 18-річною зіркою ТікТока Данею Мілохіним "Дико тусим" швидко зібрав десятки мільйонів переглядів.

Нагадаємо, Басков змусив дітей Пугачової запалювати, зачепило навіть Галкіна.

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