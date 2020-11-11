Відомий український хореограф, суддя шоу «Танців з зірками», Влад Яма, підкориd зовнішнім виглядом у майці
Знаменитий українець регулярно хвалиться в мережі знімками з особистого і творчого життя, пише Politeka.net. Цього разу артист вирішив похвалитися і зовнішністю, підкріпивши відео філософською думкою.
Влад Яма позував посеред пустелі. Він одягнув білосніжну майку і темні джинси. Перша красиво підкреслила торс, а завдяки крою - вдалося розглянути м'язисті руки танцюриста.
В долонях хореограф тримав жмені піску, і повільно висипав їх з рук.
"Час витікає як пісок, і чим раніше ми навчимося цінувати кожну секунду, тим краще✌ 🏻", - написав Яма.
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За 40 хвилин пост зібрав майже 4000 переглядів і багато коментарів.
"Це точно👏", " ☝ 🏻філософ)))", "дуже правильні слова❤️", "як влучно сказано"," клас"," Джин😊"," як красиво", - написав артист.
Нагадаємо, Влад Яма позував в шортах, майці і кросівках. Артист був у спортзалі, де зайнявся своїми руками. Хореограф посміхався, роблячи підхід.
"Люблю посміхатися під час підходу", - написав артист під фотографією.
Раніше ми писали, що Влад Яма постав у традиційному для нього костюмі з жилетом. Стильний образ ідеально підходить артисту. При цьому Яма вирішив розбавити серйозність знімків кумедними позами і виразами обличчя.
Так, на одному зі знімків танцюрист показав на камеру язик.
"Сьогодні вночі я буду зовсім іншим...", - загадково підписав фото Яма.
Артист отримав багато приємних слів від своїх відданих фанатів, які люблять його стиль і попросили не відступати від нього.
Нагадавши, Влад Яма з " Танців з зірками "розповів, як підкорював вершини в червоних трусах:" і як після цього не любити...".
Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з " Танців з зірками "похвалилася ідеальним тілом і розкрила секрет:" відновити вагу допомогло...".
Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" показав улюблене заняття без дружини.