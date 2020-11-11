Популярна російська співачка, за сумісництвом - дочка Примадонни Алли Пугачової Крістіна Орбакайте дуже любить, коли про неї говорить публіка

Для цього знаменитість вбирається в екстравагантні наряди, бере участь в різних заходах і, звичайно ж, співає.

Ось і зараз, на одній з численних фан-сторінок знаменитості в Instagram з'явився кадр виступу виконавиці, повідомляє Politeka.

Христина стоїть на сцені, в її руках мікрофон, погляд зосереджений. Можна припустити, що Орбакайте виконує серйозну або сумну пісню, наприклад – про нерозділене кохання.

Але увага шанувальників найбільше прикута до вбрання зірки – для виступу Христина вибрала чорну сукню в підлогу, проте на цьому строгість її вбрання закінчується. Декольте у сукні настільки глибоке, що майже повністю відкриває апетитний бюст 49-річної співачки.

"Любов у кожного своя, її неможливо описати найкрасивішими словами, її можна тільки довести щирими вчинками і вірністю", - підписаний кадр.

Шанувальники погодилися з думкою фан-групи і залишили свої коментарі, в яких стверджують що обожнюють Христину.

"Красуня ❤️🌹🌹🌹🎶🎶🎶🎶🎶👍 🙌🙌🙌 Очировашка😍❤️❤️❤️ Любов не треба доводити. Просто любити", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Крістіна Орбакайте захопила красою на дитячому фото. Архівний знімок з'явився на фан-сторінці в Instagram.

Користувачам мережі запропонували, як Орбакайте виглядала в дитинстві і зараз. Багато хто заявив, що артистка практично не змінилася.

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