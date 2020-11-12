Знаменита модель Анастасія Квітко, яку частенько називають російською Кардашьян, похвалилася великим бюстом у відвертій сукні
Як напомнает Politeka, популярна модель обожнює виставляти напоказ свої самі "ласі" місця, абсолютно не соромлячись цього.
Ось і сьогодні для позування вона обрала сукню гірчичного кольору, але одягла її так хитро, що можна подумати, нібито знаменитість її ось-ось зніме, або воно саме впаде вниз з високих грудей зірки.
Причому, помітно, що під сукню Настя випадково або спеціально не одягла ліфчик, тому "катастрофа" з сукнею викликала б у чоловічої частини її численної армії фанатів великий захват.
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Фоловери активно відреагували на новий знімок знаменитості в коментарях і лайками, всього за 60 хвилин фанати поставили більше 44 тисяч "сердечок".
Раніше ми повідомляли, що Анастасія Квітко одягла шовкову сукню з гудзиками, які розстебнула. З розкритої одягу виставилися великі груди без білизни. Така деталь привертала увагу і не подивитися в декольте просто неможливо.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".
Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів