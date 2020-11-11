Дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк, Ганна, похвалилася подарунком від молодшого брата

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 24-річна Анна вперше розповіла про свого брата Артема. Вона подякувала хлопчикові за дорогий подарунок. За її словами, Артем стежить за її блогерською діяльністю, тому вирішив подарувати їй телефон, на який можна робити хороші фото і відео. На відео Заворотнюк засвітила новий iPhone.

"Хочу сказати Тьомі величезне спасибі! Тьом, я тобі шалено вдячна, я буду ним користуватися із задоволенням", - зазначила щаслива Анна.

Як виявилося, мова йде про 10-річного брата Заворотнюк по батькові. Анну і Майкла, як відомо, Анастасія Заворотнюк народила від другого чоловіка, бізнесмена Дмитра Стрюкова. У шлюбі вони прожили 10 років.

Варто відзначити, що Анна про брата публічно заговорила мало не вперше. Крім цього, вона залишили посилання на його сторінку. Судячи з фото в Інстаграмі хлопчика, він багато подорожує і захоплюється футболом.

Відзначимо, що Анна Заворотнюк почала серйозно вести свій блог тільки недавно. Вона приділяє багато часу написанню інформативних постів, а також робить гарні знімки для стрічки. Практично завжди Анна виглядає чудово: її волосся акуратно укладене.

Нагадаємо, що дочка Заворотнюк оголила розкішні ніжки і вразила схожістю із зірковою мамою: "Ань, ти така...".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Заворотнюк почала виходити на вулицю, хвороба змінила зовнішність "прекрасної няні": "після лікування...".

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