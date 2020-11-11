Відома телеведуча Анфіса Чехова показала себе на Мальдівах
Красуня цього разу показала себе в леопардовому Бікіні на завязочках. Образ Анфіса доповнила стильними окулярами, а на плечі можна побачити легку сумку. Чехова на кількох фото показала, як гуляє по пірсу серед вілл. Телеведуча не соромилася показати себе, адже встигла знайти ідеальну фігуру, що відразу кинулося в очі фанатам. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я люблю жити на суші, тому що гучний звук океану ночами мене швидше лякає, ніж заспокоює.
А ви, де б вважали за краще жити на Мальдівах?",- написала дівчина під фото.
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"Просто заздрю", "яка ви красива) а фігура вогонь", " шикарна, ви дівчина! Захоплююся Вашої Силі! Фігура вогонь", "яка ти розкішна", " хіба можна бути такою непристойно красивою?", "казково красиво"," Русалка"," Ого яка худенька","ми жили як то і на воді і на суші, на воді - відчули захват , на суші спокійніше, здавалося чогось не вистачає".
Повідомлялося, що відома російська телеведуча Анфіса Чехова ніколи не соромилася своїх пишних форм.
На кадрах знаменитість, одягнена у вільне плаття цегляного кольору, йде по берегу океану. Звертає на себе увагу небо над головою телеведучої: воно похмуре, все в хмарах, і, судячи з того, як розвивається плаття Анфіси, дме сильний вітер.
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