Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася зі своїми шанувальниками новим рецептом
Як передає Politeka.net, покрокову інструкцію приготування смачного рулету-омлету кулінар представила на своїй сторінці в соцмережі Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
"Доброго ранку, друзі! ☺️ Давайте забудемо про яєчні, що приїлися і бутерброди на сніданок і приготуємо щось незвичайне і смачне😃, але не менш поживне? Наприклад, омлет-рулет з овочами🥘 😋", – написала Ліза.
Отже, для приготування омлету-рулету знадобляться:
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6 яєць
15 мл соєвого соусу або сіль (за смаком)
30-40 г червоного перцю
30-40 г жовтого або зеленого перцю
30-40 г кабачка
кріп (або інша зелень)
10 г рослинної олії
гострий червоний перець чилі (за бажанням)
"А що ви зазвичай готуєте на сніданок?😉", – запитала у своїх фанатів Глинська.
Ті, в свою чергу, подякували кулінара за новий рецепт лайками і в коментарях.
"У нас сьогодні були бананові капкейки😍 Ліза, ви така красива, а в цьому відео, особливо. Не змінюйтеся))) ви така красива зараз, сяєте і нехай, що кажуть, в цьому образі, ви такі прекрасні) вранці взагалі не їм, а нащет рулету то сам амлет схожий на японський в нього ще вершки і хондаші входить", - написали вони.
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