У березні наступного року пенсії осучаснять приблизно на 11% і це торкнеться близько 10 мільйонів пенсіонерів

Як інформує Politeka з посиланням на Обозреватель, частина українців може зовсім залишитися без підвищення виплат.

Так, без доплати залишаться ті пенсіонери, які отримували мінімальну зарплату або менше середньої. Крім того, доплати "не світять" українцям, які вже мають істотні надбавки до пенсій (наприклад, за рахунок додаткового стажу). Також не зможуть розраховувати на надбавки отримують пенсії за спеціальним законом (наприклад, колишні співробітники правоохоронних органів).

Нагадаємо, у прес-службі Пенсійного фонду України повідомили, що 10 листопада Фонд профінансував листопадові пенсії на 1,7 млрд гривень. Всього забезпечено фінансування листопадових пенсій на загальну суму 15,4 млрд гривень.

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