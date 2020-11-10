Знаменита американська модель Кайлі Дженнер вразила видом в короткому топіку

23-річна сестра Кім Кардашьян, яка встигла прославитися не тільки як модель, світська левиця і підприємниця, але і як наймолодша мільярдер в історії, поділилася новим селфі в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На новому фото Кайлі постала в гламурному образі, продемонструвавши свою яскраву красу. Дівчина позує в стильному бежевому костюмі з бірюзовим принтом. Особливої родзинки поряд надає короткий топ з довгими рукавами. Через свій розмір він ледь прикриває пишні груди Кайлі, змушуючи її буквально вивалюватися знизу.

Дженнер ідеально розчесала свої пофарбовані в природний блонд волосся, надавши своєму зовнішньому вигляду додаткового лиску. Довершує її образ вміло підібраний макіяж в нюдових тонах, який ідеально підкреслює очі і губи красуні.

"Блондиночка", - підписала фото Кайлі.

Шанувальники моделі не залишилися байдужими після такого фото і буквально засипали її компліментами. Всього за пару годин знімок набрав більше чотирьох мільйонів лайків.

Раніше ми писали, що Дженнер похвалилася бездоганною красою, залишивши на собі лише тісну білизну.

Так, на опублікованих знімках Дженнер позує в одній тісній білизні, ефектно заглядаючи в кадр. Доповнити образ знаменитість вирішила бездоганним макіяжем і елегантною зачіскою.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер додала пікантності, задерши екстремально коротке плаття: "о, боже мій".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер заворожила пружними обсягами в тісній білизні: "Фантастична".

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