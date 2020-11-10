Відома фітнес-модель Ана Чері у відкритому спортивному костюмі показала, як підтримує своє тіло в ідеальній формі
Красуня поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Ана Чері прославилася в мережі як любителька тренувань і здорового харчування, яка регулярно демонструє результати свого способу життя, показуючи ідеальне тіло в спокусливій нижній білизні і купальниках.
На цей раз красуня вирішила показати процес своїх тренувань. На новому відео Чері спочатку демонструє своє спортивне харчування, а потім приступає до вправ. Модель вирішила показати шанувальникам, як працює над своєю значною п'ятою точкою, щоб та була не тільки великою, але ще і підтягнутою. Красуня спочатку присідає з гирею, а потім виконує присідання зі стрибком вгору.
Дочки Брежнєвої, Седокової, Джолі та інших зірок зводять з розуму красою: топ фото юних "богинь"
Ратаковскі з Victoria's Secret звела з розуму пікантною позою, дозволивши зазирнути собі між ніг: «Ох вже ці очі…»
Біда трапилася з Зеленським, з'явилася термінова заява
Фігуриста Ана Чері розімліла під душем, замість купальника одні ниточки «Я відчуваю, що…»
З показаного у відео ракурсу особливо помітні результати таких тренувань.
Варто відзначити, що для свого відео Чері вибрала зручний, але в той же час досить відкритий спортивний наряд. На ній чорний топ з глибоким декольте і обтягуючі шорти леопардового забарвлення.
У коментарях до відео шанувальники захоплюються не тільки фігурою моделі, але і продемонстрованими на кадрах вправами. Люди дивуються, як Чері вдається завжди виглядати красиво.
Нагадаємо, Ана Чері покрутила підкачаними сідницями в лосинах, пробудивши сміливі фантазії: "як з аукціону".
Як повідомляла Politeka, Ана Чері влаштувала безконтрольну спокусу в костюмі з сіточки: "Обережно! З кігтиками".
Також Politeka писала, що спітніла Ана Чері показала свої об'ємні сідниці в тісних шортиках: "Хочеш приєднатися...".