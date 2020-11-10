Відома фітнес-модель Ана Чері у відкритому спортивному костюмі показала, як підтримує своє тіло в ідеальній формі

Красуня поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Ана Чері прославилася в мережі як любителька тренувань і здорового харчування, яка регулярно демонструє результати свого способу життя, показуючи ідеальне тіло в спокусливій нижній білизні і купальниках.

На цей раз красуня вирішила показати процес своїх тренувань. На новому відео Чері спочатку демонструє своє спортивне харчування, а потім приступає до вправ. Модель вирішила показати шанувальникам, як працює над своєю значною п'ятою точкою, щоб та була не тільки великою, але ще і підтягнутою. Красуня спочатку присідає з гирею, а потім виконує присідання зі стрибком вгору.

З показаного у відео ракурсу особливо помітні результати таких тренувань.

Варто відзначити, що для свого відео Чері вибрала зручний, але в той же час досить відкритий спортивний наряд. На ній чорний топ з глибоким декольте і обтягуючі шорти леопардового забарвлення.

У коментарях до відео шанувальники захоплюються не тільки фігурою моделі, але і продемонстрованими на кадрах вправами. Люди дивуються, як Чері вдається завжди виглядати красиво.

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