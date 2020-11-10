Артистка сама не впізнала себе

Відома українська травесті-діва Монро відверто розповіла про те, як переносить всі тяготи 2020-го року

Як повідомляє Politeka.net, популярна шоувумен поділилася відвертим постом у своєму Instagram. У ньому вона розповіла, як особисто на неї вплинув цей рік, який видався особливо важким для всього світу у зв'язку з пандемією китайського вірусу.

Монро зізналася, що зловила себе на думці про те, що цей рік видався особливо довгим і насиченим незважаючи на те, що вона нікуди не їздила і не брала участь в гучні проектах.

"За останні років десять, я не відчувала такої втоми від надлишку почуттів, емоцій, співвідношення: Очікування - Реальність, і як наслідок, плин часу, як за цей г**баный 2020 рік", - розповіла зірка.

Він зізналася, що ще минулого року була зовсім іншою людиною.

"Я прийшла додому, включила запис Прямого ефіру, в якому я підводила підсумки 2019 і немов переді мною інша людина! А людина реально інша", - розповіла артистка.

Вона також поділилася своїм свіжим знімком. На ньому вона позує перед камерою, демонструючи свій яскравий макіяж, головним акцентом в якому стали червоні губи.

Шанувальники зірки вже встигли відреагувати на її пост.

"Красива така. На цій фотці Камерон Діаз", "Монро як окремий вид дозвілля! Завдяки карантину відкрила Вас! Спасибі!", "Цей рік пошарпав усіх...чекаємо Новий рік і нових позитивних емоцій", - пишуть люди.

Нагадаємо, травесті-діва Монро протверезила українців своїм методом боротьби з нудьгою: "я на машині з якимись мужиками".

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