"Відчуття, ніби в роті хто влаштував вечериночку"

Переможець популярного кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як найпростіше приготувати смачну страву з лосося

Кулінар поділився докладним рецептом приготування у своєму Instagram, передає Politeka.net.

"Найпростіший спосіб приготувати лосося - покласти його в гарячу ванну. І тупо все. Це настільки геніально, що навіть чорти аплодують", - розповів Клопотенко.

Головним інгредієнтом страви стало "жирненьке" філе лосося, яке кухар порадив уважно перевірити на наявність кісток. Філе потрібно скропити лимонним соком, посолити і залити окропом.

"Даєте лососю постояти скільки хочете. У мене він чилив у ванні хвилин 5, ще й спинку просив потерти, нахаба такий", - пожартував Клопотенко.

Потім настає час для готування соусу. Для нього потрібно змішати цедру і сік одного лайма, сік половини лимона, соєвий соус і Чилі.

"Лосося дістаєте, ріжете, перекладаєте в тарілку, кидаєте поруч помідори, заливаєте соусом, їсте. Це ВОУ. Відчуття, ніби в роті хтось влаштував хорошу таку вечериночку", - розповів Клопотенко.

Він також поділився кадрами приготування і вже готової страви.

Передплатники кухаря прийшли в захват від його порад.

"Рецепт бомба, мені подобається що все легко))) а головне смачно", "на вигляд-бомба!!!! Дуже захотілося спробувати. Спасибі за рецепт", "геніально"," Вкусняшка!",- пишуть люди.

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