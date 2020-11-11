Фанати зірки серіалу "Свати" Тетяни Кравченко продовжують захоплюватися талантом актриси

Нова публікація, яка підкорила шанувальників, з'явилася в Instagram-акаунті, присвяченому Тетяні Кравченко.

У фан-акаунті з'явився кадр зі "Сватів", де Тетяна Кравченко закохано і з посмішкою дивиться на Федора Добронравова.

"Ах, цей погляд!",- йдеться у підписі до нового знімка.

Публікація припала до душі шанувальникам, через що вони завалили пост лайками і захопленими коментарям.

"Жінка-Сонечко!", "Дуже люблю ваш серіал! Нескінченно дивлюся і не втомлююся!!! Це такий теплий фільм! І Людмила Артем'єва дуже подобається!!! І чоловіки ваші Кіношні, Класні мужики! Доброта, любов, ніжність, великодушність, небайдужість - ось головні критерії фільму! Побільше б таких, дивись і світ би став добрішим", "Ви у нас улюблені герої, ми переглядаємо ваш серіал всією сім'єю і діти і онуки і дуже любимо вас і ваших героїв, чекаємо з нетерпінням продовження", "можна Я крем куплю, всього один", я пам'ятаю цю сцену на кухні", "Ага,погляд називається: Вань, можна я крем куплю?", "Валюшка та Іван наші улюблені герої серіалу", " Як же я вас Свати люблю, обожнюю, серіал ніколи не втомлююся дивитися, готова кожен день, кожну годину, хвилину і секунду дивитися. Люблю цілую", - написали фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Тетяна Кравченко зважилася на кардинальну зміну іміджу.

Стандартні сукні і хустки полюбилася всім серіальної Валюхи вона змінила на джинсовий брючний комбінезон, під яким видно блуза в дрібну квіточку, і світло-бордову кепку.

Судячи зі знімка, зірка "Сватів" позує, сидячи в кріслі, і дивиться кудись убік. При цьому фото більше схоже на кадр з якогось спектаклю або зі знімального майданчика.

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