Популярна модель Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", показала стильний образ в персиковій білизні

Норвезька красуня з яскравою зовнішністю і пишними формами веде свій профіль в Instagram не перший рік. Про це пише Politeka.net. Привернути увагу Хільді вдалося лише після того, як вона перемогла на пісенному конкурсі. А в світі моделінгу Осланд помічена через свою витонченість і "холодних" ноток, як помічають самі шанувальники.

На їхню думку, скандинавська красуня може здивувати реально холодними образами, адже світлі фото часто здаються фанатам більш відкритими, ніж вони є. Тоді як інші засуджують дівчину за те, що вона не показує більшого.

Демонструючи черговий Селфі в ліжку, Осланд вразила кадрами в персиковій білизні, при цьому доповнювали її наряд з мереживною вишивкою звичайні окуляри в стилі «дорослої вчительки» і червона книжка в руках з тонкою палітуркою.

Ось що пишуть в мережі:

"Це нова приманка? 🍯 👓 #maybeshesblindasabat; смачний образ😍 😍 😍 😍; досить красиво на рожевому; просто ідеально; ооооооооооо, милий Ісус !!! 😘 ; Ви чого-небудь вчитеся з книги?; Досконалість!; Боже! Я шукав в Instagram кілька місяців у пошуках цієї фотографії. Ви виглядаєте абсолютно офігітельно, шикарно; Ого, як доктор, окуляри підкреслюють його милі очі😍 😍 💋; я буду вдосконалюватися на тобі весь день! 😂😍😈🔥».

Раніше ми також писали, що Хільде не боїться показати тебе, тому активно веде Instagram, щоб і далі отримувати сотні хвалебних слів на свою адресу.

Струнка блондинка володіє яскравою скандинавської зовнішністю, а її біляві локони стали чимось на зразок родзинки всіх її образів. Останнім часом Хільде все частіше публікує фото в білизні або бікіні, тому коментарі у неї під фото найрізноманітніші. В іншому, багато хто дивується тому, як дівчина за собою доглядає, залишаючись такою ж красивою, як і раніше.

На фото видно, що Осланд є чим здивувати і будь-який колір нижньої білизни, навіть самого відкритого, їй буде йти:

"Спасибі за такі спекотні кадри🙏 🏽; приголомшливо❤️🔥; один з моїх улюблених квітів; навіть не можу сказати, наскільки ви красиві; хороший вибір 😍 цветасоблазна багато не буває💙; синій на тобі🔥 👀 😍; б'юся об заклад, у тебе такий хороший смак❤️❤️; дивовижна жінка!».

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