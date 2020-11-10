Скандально-відома телеведуча з Росії Ольга Бузова не стримала власних почуттів поруч з молодим коханим

Всього день тому Ольга вразила мережу кадрами з романтичного побачення, на якому разом з молодим коханим Давидом Манукяном вирушила в ресторан і засвітила зайве. Про це пише Politeka.net. Ольга показала, як вона зізнавалася чоловікові в коханні, як провела з ним вільний час і навіть влаштувала коханому романтичну вечерю в ресторані на найвищій точці готелю Radisson.

Це ще не все: в Stories Бузова кілька разів крупним планом показала кільце з величезним діамантом на безіменному пальці. Зірка ніяк додаткових коментарів не дала, але поділилася спільним фото з Манукяном. Відео з пізнішого відпочинку, де пара цілується і веселиться в менш офіційному і вбраному вигляді також сполошило мережу. Фанати поспішили відреагувати і написати, що Бузова по-справжньому «втюрилася» і "їх поцілунки по-справжньому гарні".

Нагадаємо, останнім часом в Мережі все частіше обговорювали можливе розставання Бузової і Манукяна. Дава записав пісню про розставання, що викликало хвилю чуток.

Відносини блогера Давида Манукяна і ведучої «Дому-2» Ольги Бузової тривають вже більше роки. Вчора з нагоди примирення Дава влаштував Олі романтичну вечерю в одному зі столичних закладів. Бузова буквально світилася від щастя поруч з обранцем.

"І нехай весь світ почекає!» - сказано в підписі в сторі, які вона опублікувала.

"Ти така красива у мене! Уявляєте, найкрасивіша дівчинка дісталася мені!» - не стримався Манукян в тих же Сторі з дівчиною.

"Тільки ми одягнені в різних стилях", - зауважила Бузова, обіймаючись і цілуючи чоловіка у відповідь.

Раніше ситуацію зі сваркою скандальна телеведуча коментувала наступним чином:

"Я навіть не знаю... на жаль, я не можу відповідати за вчинки інших людей, можу відповідати тільки за свої слова і вчинки. Я живу для вас, моє серце завжди нарозхрист, але є якісь особисті ситуації, які я зберігала, це був наш секрет. Тому з сьогоднішнього дня я не маю до цього ніякого відношення», — пояснила ситуацію зірка.

Нагадавши, Кіркоров повідав сумне про особисте життя після розлучення з Пугачовою: "це раніше було що показати...".

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