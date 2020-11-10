У Раді та Міністерстві фінансів різні точки зору щодо розмитнення автомобілів на європейських номерах

Про це в інтерв'ю Апостроф розповів нардеп Євген Брагар.

За його словами, деякі нардепи разом з Мінфіном виступають проти будь-якого варіанту доступного розмитнення.

Інша частина депутатів, як стверджує Євген Брагар, готові підтримати розстрочку митних платежів, але, щоб вони залишилися в нинішньому обсязі.

"І третя-є група активістів... які виступають за загальне доступне розмитнення, щоб був знову введений пільговий період, як це було в 18-19 році, як мінімум, на 6 місяців, щоб люди мали можливість завезти і розмитнити доступні автомобілі", - продовжив Брагар.

Підсумовуючи, нардеп додав, що поки остаточний варіант законопроекту про розмитнення євроблях розробляється, штрафи для українських водіїв повинні бути заморожені.

До цього ми розповідали, що Верховна Рада дозволила штрафувати українців на карантині за новими правилами

Шостого листопада народні депутати прийняли законопроект, за яким громадян можуть на місці штрафувати за не носіння захисної маски. Його підтримали 262 народних депутати.

Відтепер українкам, які не одягнуть маски в громадських місцях або просто носять їх на підборіддях, правоохоронці виписуватимуть на місці штраф у розмірі 170 гривень. Якщо громадянин попадеться повторно, його оштрафують вже на 255 гривень.

Нагадаємо, що з українців вибивають неіснуючі штрафи: хто під ударом і як відрізнити підробку.

Як повідомляла Politeka, видача кредитів по-новому, які зміни підготували українцям: "не більше однієї мінімальної зарплати..."

Також Politeka писала, що Зеленський заговорив про посилення покарань для українців і розповів, що для цього потрібно